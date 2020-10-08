В "Шахтере" еще 9 случаев COVID-19: Марлос и Коваленко поедут в сборную Украины
Лишь двое футболистов донецкого "Шахтера" смогут присоединиться к лагерю сборной Украины перед матчем в Лиге наций. В донецком клубе еще девять футболистов сдали положительные тесты на COVID-19.
Как сообщает "Шахтер", по итогам повторного тестирования на COVID-19 выявлено 18 положительных результатов. Положительные тесты сдали 9 футболистов и 9 человек из персонала первой команды.
Смотрите также: Сборная Украины потерпела рекордное поражение, пропустив семь голов от Франции: видео
"По предписанию санитарного врача ВИЭ они идут на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме", – говорится в сообщении "Шахтера".
Марлос и Коваленко отправятся в сборную Украины
"Шахтер" сообщает, что полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций.
В Украинской ассоциации футбола (УАФ) подтвердили, что Коваленко и Марлос 9-го октября присоединятся к команде.
В то же время Николай Матвиенко и Жуниор Мораес, тесты которых показали положительные результаты, не смогут помочь национальной команде в играх с Германией и Испанией.
Что известно о коронавирусе в "Шахтере"
В воскресенье, 4 октября, стало известно о положительном тесте на COVID-19 голкипера Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко, а также нескольких сотрудников "Шахтера".
Поэтому в расположение национальной команды не отправились Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес.
В "Шахтере" провели новое тестирование футболистов, тренерского штаба и персонала на коронавирус. 6 октября стали известны результаты – все они отрицательные.
Как известно, сборная Украины имеет серьезные кадровые потери. В матче с Францией, в котором "сине-желтые" проиграли 7:1, Андрей Шевченко не мог рассчитывать на 14 футболистов.
Количество игроков, которые из-за травм или коронавирус не смогли частично или полностью принять участие в октябрьском сборе, составляет 12 человек, из них инфицированных COVID-19 - 6.
Кто точно не поможет сборной Украины в Лиге наций
- Александр Зинченко (травма)
- Сергей Кривцов (травма)
- Евгений Коноплянка (травма)
- Сергей Болбат (травма)
- Виталий Буяльский (травма)
- Владислав Супряга (травма)
- Андрей Пятов (коронавирус)
- Тарас Степаненко (коронавирус)
- Андрей Лунин (коронавирус)
- Юрий Панькив (коронавирус)
- Николай Матвиенко (самоизоляция)
- Жуниор Мораес (самоизоляция)