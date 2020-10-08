Лишь двое футболистов донецкого "Шахтера" смогут присоединиться к лагерю сборной Украины перед матчем в Лиге наций. В донецком клубе еще девять футболистов сдали положительные тесты на COVID-19.

Как сообщает "Шахтер", по итогам повторного тестирования на COVID-19 выявлено 18 положительных результатов. Положительные тесты сдали 9 футболистов и 9 человек из персонала первой команды.

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"По предписанию санитарного врача ВИЭ они идут на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме", – говорится в сообщении "Шахтера".

Марлос и Коваленко отправятся в сборную Украины

"Шахтер" сообщает, что полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) подтвердили, что Коваленко и Марлос 9-го октября присоединятся к команде.

В то же время Николай Матвиенко и Жуниор Мораес, тесты которых показали положительные результаты, не смогут помочь национальной команде в играх с Германией и Испанией.

Что известно о коронавирусе в "Шахтере"

В воскресенье, 4 октября, стало известно о положительном тесте на COVID-19 голкипера Андрея Пятова и полузащитника Тараса Степаненко, а также нескольких сотрудников "Шахтера".

Поэтому в расположение национальной команды не отправились Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Марлос и Жуниор Мораес.

В "Шахтере" провели новое тестирование футболистов, тренерского штаба и персонала на коронавирус. 6 октября стали известны результаты – все они отрицательные.

Как известно, сборная Украины имеет серьезные кадровые потери. В матче с Францией, в котором "сине-желтые" проиграли 7:1, Андрей Шевченко не мог рассчитывать на 14 футболистов.

Количество игроков, которые из-за травм или коронавирус не смогли частично или полностью принять участие в октябрьском сборе, составляет 12 человек, из них инфицированных COVID-19 - 6.

Кто точно не поможет сборной Украины в Лиге наций

Александр Зинченко (травма)

Сергей Кривцов (травма)

Евгений Коноплянка (травма)

Сергей Болбат (травма)

Виталий Буяльский (травма)

Владислав Супряга (травма)

Андрей Пятов (коронавирус)

Тарас Степаненко (коронавирус)

Андрей Лунин (коронавирус)

Юрий Панькив (коронавирус)

Николай Матвиенко (самоизоляция)

Жуниор Мораес (самоизоляция)

Сборная Украины 10 октября примет Германию. Игра с Испанией пройдет 13 октября. Оба поединка состоятся в Киеве на НСК "Олимпийский".