Тренерський штаб збірної Іспанії вирішив залишити поза заявкою Серхіо Рамоса та Дані Карвахаля. Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке пояснив це тим, зо обоє гравців були травмованими і не відновили свої кондиції до початку Євро-2020.

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При цьому в списку збірної Іспанії лише 24 гравці. Хоча УЄФА дозволили на Євро-2020 розширити заявку команди з 23 футболістів до 26. Однак Енріке заявив, що не хотів перенасичувати склад гравцями, щоб ті, які є в заявці, відчули свою важливість для команди. І те, що вони можуть допомогти.

Заявка збірної Іспанії на Євро-2020

Воротарі: Де Хеа, Роберт Санчес, Унаї Сімон;

Захисники: Гайя, Альба, Пау Торрес, Емерік Ляпорт, Ерік Гарсія, Дієго Льоренте, Аспілікуета;

Півзахисники: Маркос Льоренте, Бускетс, Родрі, Педрі, Тьягу Алькантара, Коке, Фабіан Руїс, Сарабія;

Нападники: Дані Ольмо, Оярсабаль, Мората, Жерар Морено, Ферран Торрес, Адама Траоре.