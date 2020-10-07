Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил вызвать в расположение сборной Украины еще одного вратаря – голкипера луганской "Зари" Никиту Шевченко.

Никита Шевченко присоединится к сборной Украины уже в Киеве 8 октября, после возвращения "сине-желтых" из Франции, сообщили в Украинской ассоциации футбола.

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Критическая ситуация с вратарями в сборной

Перед октябрьским матчами сборная Украины оказалась в непростой ситуации в отношении вратарей. В лагерь сборной были вызваны три голкипера – Андрей Пятов из "Шахтера", Андрей Лунин из "Реала" (Испания) и Георгий Бущан из "Динамо".

В воскресенье, 4 октября, за день до того, как сборная должна была собраться и вылететь во Францию ​​на подготовку к матчу, оказалось, что у Пятова, а также Тараса Степаненко из "Шахтера" – положительные тесты на коронавирус. Поэтому все игроки донецкой команды были отправлены на самоизоляцию и во Францию ​​не полетели.

Вместо Пятова в сборную вызвали Юрия Панькива из "Александрии". Но и его тест на коронавирус оказался положительным. Как и тест Лунина. Поэтому перед матчем с Францией в обойме украинской сборной оказался один вратарь. Именно это заставило тренерский штаб пойти на радикальный шаг и внести тренера вратарей Александра Шовковского в заявку на игру. 45-летний голкипер последний официальный матч провел еще в 2016 году.

Никита Шевченко и сборная Украины

Ранее Никита неоднократно получал приглашения в состав главной команды страны, однако так и не сумел в ней дебютировать. Последний раз он участвовал в сборе "сине-желтых" в июне 2017 года – перед игрой отбора ЧМ-2018 с Финляндией.