Сборная Украины по футболу в октябре проведет три матча. Соперниками украинцев будут сборные, которые выигрывали три последних чемпионата мира – Франция, Германия и Испания.

Все три матча сборная Украины проведет в течение одной недели – с 7 по 13 октября.

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Франция

Первым соперником украинцев в этом "чемпионском марафоне" станет сборная Франции. Это будет товарищеский матч, и произойдет он в пригороде Парижа Сен-Дени на легендарном стадионе "Стад де Франс". В свое время он был запланирован на 27 марта. Но из-за пандемии коронавируса матч изначально планировали провести без зрителей, а потом просто отменили.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Этот титул они получили в 2018 году. До этого выигрывали титул на домашнем мундиале в 1998 году.

Германия

После этого сборную Украины ожидает матч Лиги наций против Германии. Эта игра состоится 10 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Вполне вероятно, что на нее пустят зрителей на трибуны стадиона. Сколько их будет – пока неизвестно.

Сборная Германии четыре раза выигрывала Чемпионат мира. Последний раз – в 2014 году.

Испания

13 октября в Киеве украинцы сыграют еще один матч Лиги наций. На этот раз против Испании, с которой уже сыграли матч в группе на выезде (разгромное поражение 4:0).

Испания свой единственный титул чемпиона мира получила в 2010 году.