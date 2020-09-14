Контрольный матч сборной Украины против Франции состоится 7 октября в Париже на арене "Стад де Франс".

Время начала матча пока неизвестно. Об этом сообщает "Динамомания".

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Матч планировался на этом стадионе 27 марта, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Франция – Украина: история противостояний

Сборная Украины в своей истории сыграла против Франции девять матчей, из которых у нее одна победа, пять поражений и три ничьи.

Последний раз сборная Украины играла на "Стад де Франс" в ноябре 2013 года, когда уступила Франции (0:3) в отборе на ЧМ-2014.

В период с 2020 до 2022 года домашние поединки сборной Украины будут проходить в восьми городах. После длительного перерыва команда вернется в Ужгород и Полтаву.