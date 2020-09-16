Сборная Украины сыграет перенесенный матч с Польшей: где и когда состоится игра
Сборная Украины в марте 2020 года должна была провести два товарищеских матча. Второй матч должен был состояться со сборной Польши. Против поляков украинцы таки сыграют в 2020 году.
Как говорится на сайте УЕФА, сборные Польши и Украины сыграют товарищеский матч 11 ноября 2020 года. Игра состоится на "Силезском стадионе" в городе Хожув. Там же была запланирована игра между этими сборными 31 марта 2020 года. Однако ее перенесли из-за пандемии коронавируса.
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Таким образом украинцы проведут те два товарищеских матча, которые были запланированы на конец марта 2020 года. Тогда сборная Украины должна была сыграть с Францией и Польшей. С французами украинцы померяются силами 7 октября.
После матча с Польшей украинцев ожидает две игры Лиги наций. 14 ноября наша команда отправится в гости к сборной Германии. А 17 ноября сыграет против Швейцарии на выезде.