Сборная Украины в марте 2020 года должна была провести два товарищеских матча. Второй матч должен был состояться со сборной Польши. Против поляков украинцы таки сыграют в 2020 году.

Как говорится на сайте УЕФА, сборные Польши и Украины сыграют товарищеский матч 11 ноября 2020 года. Игра состоится на "Силезском стадионе" в городе Хожув. Там же была запланирована игра между этими сборными 31 марта 2020 года. Однако ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

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Эту информацию подтверждает и сайт Украинской ассоциации футбола. В новости об игре против Франции они опубликовали календарь матчей сборной Украины, где указали 11 ноября датой матча против Польши.

Таким образом украинцы проведут те два товарищеских матча, которые были запланированы на конец марта 2020 года. Тогда сборная Украины должна была сыграть с Францией и Польшей. С французами украинцы померяются силами 7 октября.

После матча с Польшей украинцев ожидает две игры Лиги наций. 14 ноября наша команда отправится в гости к сборной Германии. А 17 ноября сыграет против Швейцарии на выезде.