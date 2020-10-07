Сборная Украины по футболу перед товарищеским матчем против Франции сдала тесты на коронавирус. Повторное тестирование не выявило больных в лагере украинской сборной.

Как сообщает сайт УАФ, тесты на наличие COVID-19, сделанные "сине-желтыми" утром 7-го, дали отрицательный результат. К теме: Букмекеры резко изменили коэффициенты на матч Франция – Украина К матчу с Францией готовится 21 игрок национальной сборной, включая двух вратарей, Георгия Бущана и Александра Шовковского. Официальная заявка сборной Украины Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Илья Забарный, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Александр Шовковский, Ефим Конопля, Игорь Харатин, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Владимир Шепелев, Богдан Михайличенко Роман Безус, Евгений Макаренко, Александр Караваев, Евгений Чеберко. Как известно, в сборной Украины по футболу возникли серьезные кадровые проблемы. Кроме травмированных футболистов, значительная часть игроков заразились коронавирусом. Кого не будет в матче с Францией Александр Зинченко (травма)

Сергей Кривцов (травма)

Евгений Коноплянка (травма)

Сергей Болбат (травма)

Виталий Буяльский (травма)

Владислав Супряга (травма)

Андрей Пятов (коронавирус)

Тарас Степаненко (коронавирус)

Андрей Лунин (коронавирус)

Юрий Панькив (коронавирус)

Николай Матвиенко (самоизоляция)

Виктор Коваленко (самоизоляция)

Жуниор Мораес (самоизоляция)

Марлос (самоизоляция) Из-за кадровых проблем Андрей Шевченко довызвал 6 футболистов Илья Забарный

Ефим Конопля

Юрий Панькив

Александр Зубков

Владимир Шепелев

Роман Безус Матч между Францией и Украиной должен состояться 7 октября в Сент-Дени. Начало игры в 22:10.