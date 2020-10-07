Сборная Украины сдала повторные тесты на коронавирус: результаты
Сборная Украины по футболу перед товарищеским матчем против Франции сдала тесты на коронавирус. Повторное тестирование не выявило больных в лагере украинской сборной.
Как сообщает сайт УАФ, тесты на наличие COVID-19, сделанные "сине-желтыми" утром 7-го, дали отрицательный результат.
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К матчу с Францией готовится 21 игрок национальной сборной, включая двух вратарей, Георгия Бущана и Александра Шовковского.
Официальная заявка сборной Украины
Как известно, в сборной Украины по футболу возникли серьезные кадровые проблемы. Кроме травмированных футболистов, значительная часть игроков заразились коронавирусом.
Кого не будет в матче с Францией
- Александр Зинченко (травма)
- Сергей Кривцов (травма)
- Евгений Коноплянка (травма)
- Сергей Болбат (травма)
- Виталий Буяльский (травма)
- Владислав Супряга (травма)
- Андрей Пятов (коронавирус)
- Тарас Степаненко (коронавирус)
- Андрей Лунин (коронавирус)
- Юрий Панькив (коронавирус)
- Николай Матвиенко (самоизоляция)
- Виктор Коваленко (самоизоляция)
- Жуниор Мораес (самоизоляция)
- Марлос (самоизоляция)
Из-за кадровых проблем Андрей Шевченко довызвал 6 футболистов
- Илья Забарный
- Ефим Конопля
- Юрий Панькив
- Александр Зубков
- Владимир Шепелев
- Роман Безус