В октябре сборная Украины проведет два матча в рамках Лиги наций – против Германии и Испании. Оба матча состоятся в Киеве и при поддержке болельщиков.

УЕФА согласовала пустить на международные матчи болельщиков – до 30% от вместимости трибун.

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Поэтому матчи сборной Украины в октябре состоятся со зрителями, заявил руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Речь идет о матчах против Германии (10 октября) и Испании (13 октября). Учитывая, что вместимость НСК "Олимпийского", где пройдут эти игры, составляет 70,5 тысяч мест, то "сине-желтые" могут рассчитывать на поддержку до 21 тысячи болельщиков.

Пустят болельщиков и на матчи Лиги чемпионов, которые тоже состоится в Киеве. В этом месте свои матчи сыграют "Шахтер" и "Динамо". Оба клуба уже получили соперников в турнире – они попали в так называемые "группы смерти".

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Матчи первого тура Лиги чемпионов состоятся уже 20 и 21 октября.