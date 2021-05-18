Матч перенесут из "Олимпийского"

Товарищеский матч сборной Украины против национальной команды Северной Ирландии пройдет на "Днепр-Арене".

К слову Шевченко назвал двух игроков Динамо, которые пропустят Евро-2020

Контрольная встреча состоится 3 июня.

Сначала спарринг должен был пройти на НСК "Олимпийский" в Киеве. Однако на "Олимпийском" планируется замена газона.

Календарь товарищеских матчей сборной Украины

  • Украина – Бахрейн (23 мая)
  • Украина – Северная Ирландия (3 июня)
  • Украина – Кипр (7 июня)