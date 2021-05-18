Матч перенесут из "Олимпийского"
Товарищеский матч сборной Украины против национальной команды Северной Ирландии пройдет на "Днепр-Арене".
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Контрольная встреча состоится 3 июня.
Сначала спарринг должен был пройти на НСК "Олимпийский" в Киеве. Однако на "Олимпийском" планируется замена газона.
Календарь товарищеских матчей сборной Украины
- Украина – Бахрейн (23 мая)
- Украина – Северная Ирландия (3 июня)
- Украина – Кипр (7 июня)