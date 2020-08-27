Национальная команда России по художественной гимнастике не приедет в Киев, где с 26-го по 29 ноября пройдет чемпионат Европы.

Российская сборная отсутствует в списке участников турнира на официальном сайте Европейского гимнастического Союза.

Несколько раньше: В Киеве отменили чемпионат Европы по художественной гимнастике

По информации Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", российская сборная отказалась выступать по собственной инициативе "без объяснения причин".

Чемпионат Европы пройдет в Киеве с 26-го по 29 ноября. В турнире примут участие около 300 спортсменок из 39 стран.

Что известно о сборной России по художественной гимнастике

Сборная России является самой титулованной в истории проведения чемпионатов Европы. В активе россиянок 36 наград, из которых 23 золотых, – у ближайших преследователей из Болгарии 23 медали, 17 из которых высшего сорта.

При этом российские "художницы" становились сильнейшими в индивидуальном многоборье на 12 подряд европейских первенствах, а в командном многоборье представительницам России не было равных на девяти чемпионатах подряд.