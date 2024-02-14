Россияне влепили лицо порнозвезды внучке Деда Мороза для рекламы спартакиады: фото цирка

На России продолжают пробивать очередное дно. На этот раз на Урале решили прорекламировать спартакиаду, но местные дважды промахнулись с лицом "снегурочки".

В администрации села Агаповка заявили решили сделать оригинальную рекламу соревнованиям. На одной из ограждений появилось большое изображение внучки Деда Мороза. Все бы ничего, если бы лицо "снегурочки" не было один в один с лицом известной звезды порно из США Саши Грей, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Россияне опозорились с Сашей Грей и украинской моделью

Это изображение не понравилось местным жителям, которые пожаловались на него в местную администрацию. Там объяснили, что вообще не знают, кто такая Саша Грей, поэтому рандомно выбрали лицо в интернете.

Американская порнозвезда стала звездой рекламы в глубинке России даже сама этого не догадываясь.



Саша Грей на рекламе спартакиады в России / Фото росСМИ

После многочисленных траура рекламу спартакиады-2024 изменили. Однако не кардинально. Вместо лица известной порноактрисы там появилось изображение другой девушки.

Но и здесь россияне опозорились еще больше. Новое лицо внучки Деда Мороза было очень похожим на лицо украинской модели Валерии Гайдукевич.

Интересно, что местные власти заверили, что обновленным лицом рекламы стала одна из местных жительниц.



Россияне случайно использовали в рекламе лицо модели из Украины / Фото росСМИ

Через некоторое время неизвестные вообще выломали центральную часть рекламы, оставив вместо лица "снегурочки" огромную дыру. Вот так сами россияне в очередной раз доказывают, что им не место в цивилизованном мире.



Реклама спартакиады на Урале / Фото росСМИ