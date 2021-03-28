Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду влаштував справжній демарш у матчі проти Сербії. Він покинув поле ще до закінчення гри, а по дорозі ще й викинув капітанську пов'язку.

Збірна Португалії у відборі на чемпіонат світу грала проти Сербії на виїзді. І у першому таймі завдяки дублю Жоти була попереду. Та у другому таймі сербам вдалося двічі забити.

Як це було Сербія зробила камбек у матчі проти Португалії, програючи у 2 голи: відео

Перемогу португальцям міг принести Кріштіану Роналду. Вже у компенсований арбітром час він відправив м'яч у ворота суперника. Та сербський захисник вибив м'яч з порожніх воріт.

Повтор моменту показав, що м'яч на цей час повністю перелік лінію поля. Але на цих матчах не використовують VAR, і арбітр не міг в цьому особисто переконатися під час гри. Натомість боковий арбітр просигналізував, що м'яч не перетнув лінію воріт.

Саме це рішення і розізлило Роналду. Він вступив в суперечку з арбітром, через що отримав жовту картку. А після цього, не очікуючи закінчення матчу, покинув поле. По дорозі до роздягальні він викинув свою капітанську пов'язку.

Відео демаршу Роналду

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM — ESPN FC (@ESPNFC) March 27, 2021

Варто додати, що 30 березня збірна Португалії на виїзді зіграє проти Люксембургу. Ця команда здобула перемогу над Ірландією на виїзді завдяки голу нападника київського Динамо Жерсона Родрігеса. Форвард відзначився дальнім ударом на 85-й хвилині.