Международная федерация футбола (ФИФА) обновила мировой рейтинг национальных сборных по футболу. Украина и дальше занимает двадцать четвёртое место, имея 1 537 баллов.

В июльском рейтинге сборная Украины, как и в предыдущие месяцы, находится на 24-м месте. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 15-я, информирует сайт УАФ.

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Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды – 14-е, Австрия – 26-е.

Рейтинг ФИФА

1. Бельгия – 1765

2. Франция – 1733

3. Бразилия – 1712

4. Англия – 1661

5. Уругвай – 1645

6. Хорватия – 1642

7. Португалия – 1639

8. Испания – 1636

9. Аргентина – 1623

10. Колумбия – 1622

…

24. Украина – 1537

В топ-15 рейтинга ФИФА расположились соперники Украины в Лиге наций. Сборная Испании имеет высокий рейтинг, занимая 8-е место. Швейцария – 12-е, сборная Германии – 15-е.

Первый матч в 2020 году сборная Украины проведет 3 сентября. Во Львове подопечные Андрея Шевченко примут Швейцарию в рамках первого тура Лиги наций.