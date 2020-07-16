На каком месте сборная Украины в рейтинге ФИФА 2020
Международная федерация футбола (ФИФА) обновила мировой рейтинг национальных сборных по футболу. Украина и дальше занимает двадцать четвёртое место, имея 1 537 баллов.
В июльском рейтинге сборная Украины, как и в предыдущие месяцы, находится на 24-м месте. Среди представителей УЕФА наша национальная команда 15-я, информирует сайт УАФ.
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Соперники сборной Украины в финальном турнире Евро-2020 занимают следующие места: Нидерланды – 14-е, Австрия – 26-е.
Рейтинг ФИФА
1. Бельгия – 1765
2. Франция – 1733
3. Бразилия – 1712
4. Англия – 1661
5. Уругвай – 1645
6. Хорватия – 1642
7. Португалия – 1639
8. Испания – 1636
9. Аргентина – 1623
10. Колумбия – 1622
…
24. Украина – 1537
В топ-15 рейтинга ФИФА расположились соперники Украины в Лиге наций. Сборная Испании имеет высокий рейтинг, занимая 8-е место. Швейцария – 12-е, сборная Германии – 15-е.
Первый матч в 2020 году сборная Украины проведет 3 сентября. Во Львове подопечные Андрея Шевченко примут Швейцарию в рамках первого тура Лиги наций.