Самосуд на ОСК "Металлист"

Работники стадиона сделали это без ведома руководства Металлиста-1925. Также стоит отметить, что у Металлиста-1925 действующий контракт с ОСК "Металлист" до конца сезона 2022/23.

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"Сегодня в рамках "частно-городского партнерства", под крики: "Слава КПСС", – "возродили" домашнюю раздевалку Металлиста-1925 на ОСК "Металлист", где этой весной, за неделю до старта чемпионата, был проведен капитальный ремонт обоих раздевалок и выполнен брендинг нашей домашней раздевалки в клубных цветах", – написал Неделин.

Однако ничто не помешало сегодня усердным "реконструкторам" без зазрения совести демонтировать эту обработку, причем никто даже не поинтересовался мнением клуба, не проговорил механизм компенсации за причиненный ущерб. Просто взяли, уничтожили, показав лишний раз, что вы – Металлист-1925 – здесь никто и звать вас никак,

– заявил он.



Как в Харькове совершили самосуд в раздевалке Металлиста-1925 / Фото: скриншоты Андрея Неделина