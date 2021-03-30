Саме 30 березня фанати Металіста і Шахтаря, які пройшли маршем по вулицях Харкова, вперше заспівали пісню "Путін – х**ло". Сталося це 7 років тому перед поєдинком 23 туру УПЛ.

Про історію виникнення легендарного хіта, який і досі звучить в Україні та світі – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Популярність пісні "Путін – х**ло"

Перше відео із новим хітом "Путін – х**ло" з'явилося 30 березня 2014 року. Станом на той момент Росія вже повномасштабно окупувала Крим. Тож, не дивно, що дуже швидко хіт підхопили вболівальники київського Динамо та Карпат. Згодом жоден футбольний матч за участю українських команд не минав без виконання цієї пісні.

Популярність хіта була настільки шаленою, що його із задоволенням використовували на протестних акціях, у політичній і культурній сферах, а зараз наспівують на різних континентах. Ба більше, "Путін – х**ло" неодноразово виконувався на стадіонах Євро-2016.

Як виникла ідея пісні

Відомо, що мотив пісні існує вже давно, міняються лише "головні герої". Адже через легкий текст та мотив у пісню можна вставлятися різні прізвища.

Вперше вона прозвучала, коли у фан-руху Металісту були не дуже хороші відносини із тодішнім президентом ФФУ Григорієм Суркісом. А вже після окупації Криму Росією прізвище очільника Кремля просто просилося у пісню.

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Перше виконання пісні "Путін – х**ло": дивіться відео

Нечувана популярність хіта

Про хіт не забули навіть через 7 років. Його нерідко співають під час різноманітних акцій протесту не лише в Україні, але й закордоном. Зокрема в Японії, США, Канади, Великої Британії, Японії, Ізраїлю, Німеччини, Австрії та Португалії.

До слова, хіт став популярним навіть у Росії. Щоправда, там уникають першого рядка пісні де згадується їхній президент. Адже за це російські активісти можуть опинитися в суді, програти його, позбутися майна і перетворитися зі звичайної людини в постійного боржника. Тому у Росії співають лише другий рядок пісні – "ла-ла-ла-ла-ла".