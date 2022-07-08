Вспомнили Волынскую резню

На трибунах Погони появился небольшой баннер со словами "Волынь 1943 года. Помним!" Польские фанаты вспомнили Волынскую резню 79-летней давности.

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Плакат от поляков можно считать несколько провокационным. В то время на оккупированной немецкими войсками территории проводились огромные этнические чистки конфликтующего польского и украинского населения. Это было как раз во время Второй мировой войны, а закончились эти страшные события в 1944 году.

Пока неизвестно, отреагирует ли на этот баннер каким-либо образом УЕФА.



Баннер о Волыни на трибунах клуба Погонь / Фото Narodowy Lublin

Однако следует отметить поляков, являющихся нашими крупнейшими союзниками в войне против российского врага. Так сильно плечо нам подставили только американцы и британцы.

Что касается самой игры, то матч закончился разгромной победой Погони – 4:1. Три мяча влетело в ворота гостей в первом тайме. А после перерыва Камиль Дригас поставил точку в разгроме. Соперник сумел всего на один гол.

Ответный матч уже на поле Рейкьявика состоится 14 июля в 2:45 по Киеву.