Благодійність від Кличка-молодшого

У Німеччині 6 травня стартував благодійний аукціон. Усі зароблені гроші підуть на боротьбу з жорсткою поведінкою з дітьми, які постраждали від домашнього насильства.

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Аукціон триватиме до 13 травня. Серед лотів не обійшлось без українського сліду. Легенда боксу Володимир Кличко підтримав проєкт для дітей та виставив свій лот. Кличко-молодший підписав виставив свої боксерські рукавиці з автографом.

Також окрім нього цю ініціативу підтримали півзахисник Гамбурга Гідеон Юнг, телеведучі Штеффен Хенсслер та Корнелія Полетто та відомі художники.

Серед лотів можна зустріти не лише підписані боксерські рукавиці українця, а й футболки з автографами, сертифікати на проживання у готелях, різноманітні курси та картини.

Кличко відновить кар'єру