Проблемы у Ворсклы: почетный президент клуба Жеваго объявлен в международный розыск

Интерпол по запросу Государственного бюро расследований Украины (ГБР) объявило бизнесмена и владельца футбольного клуба Ворскла Константина Жеваго в международный розыск по делу о растрате средств банка.

Жеваго подозревается в растрате

О подозрении в адрес Жеваго сообщили еще в 2019 году. Бывший народный депутат, будучи бывшим владельцем АО "Банк "Финансы и Кредит", якобы растратил 113 миллионов долларов подвластного учреждения.

К слову Экс-нардепа Жеваго объявили в международный розыск

Речь идет о создании подконтрольной Жеваго оффшорной компании, которая открыла кредитные линии в других банках. Поручителем же стало то же АО "Финансы и Кредит".

Константин Жеваго уже успел отреагировать на объявление в международный розыск Интерполом. Пресс-служба функционера полтавской команды заявила, что уголовное преследование Жеваго является незаконным, а сам Интерпол пока никак не подтвердил подачу заявления в розыск.

Как повлияет розыск Жеваго Интерполом на судьбу полтавской команды – пока неизвестно.