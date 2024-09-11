"Могу е****ник набить": Поворознюк прокомментировал скандал со спортивным журналистом

Президент футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк не впервые оказывается в эпицентре скандала. Впрочем, менять свое хамское поведение бизнесмен не собирается.

Напомни, что во время телефонного разговора с представителем спортивного СМИ Александр Поворознюк перешел на нецензурную лексику. Одиозный президент хамски ответил журналисту на вопрос о трансферах и начал ругаться.

Читайте также Снимаются или остаются в УПЛ: Поворознюк принял решение относительно будущего Ингульца

Очередное хамство владельца Ингульца

Поведение Поворознюка вызвало негативную реакцию у общества и журналистского сообщества. Однако президент Ингульца не собирается даже извиниться за свои высказывания.

Более того, в разговоре с автором проекта BurBuzz Игорем Бурбасом Поворознюк пообещал избить журналиста при встрече. Конечно, что свой спич владелец футбольного клуба провозгласил в свойственной хамской форме.

Я скажу вам более открыто – если я этого журналиста встречу и он снова будет задавать мне тупые вопросы – я ему еще могу е****ник набить,

– заявил Поворознюк.

По словам скандалиста, такой поступок характеризует его как "справедливого человека".

"Если не человеческое, то такой я есть. Я – справедливый человек. Если он считает, что прав, то я не знаю, что тебе сказать", – сказал Поворознюк.

Напомним, что из-за недопуска домашнего стадиона к матчам УПЛ Поворознюк пообещал снять команду с чемпионата. В Премьер-лиге заявили, что готовы к такому сценарию.

Однако впоследствии появилась информация, что президент Ингульца согласился проводить матчи первой половины чемпионата на выезде, а за это время подготовить соответствующие документы для аттестации арены.