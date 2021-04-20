Повернення у Мадрид не буде

Керівництво Ювентуса не може продовжувати витрачати шалені гроші на зарплату зіркового футболіста. Зараз португалець отримує у клубі 31 мільйон євро на рік. Тому зміна клубу для Кріштіану Роналду не за горами.

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З'явилась інформація, що футболіст мав розмову з президентом Реала Флорентіно Пересом на базі Ювентуса. Можливо, сторони спілкувались щодо можливого повернення в іспанський гранд. Кріштіану неодноразово заявляв, що сумує за кар'єрою у Мадриді.

Сума трансферу Роналду складає 50 мільйонів євро. Однак туринці хочуть отримати за зірку команду 60 мільйонів євро. Одним із головних конкурентів Реала на трансфер форварда буде Інтер Маямі з США. Один з їх співвласників Девід Бекхем хоче бачити футболіста у команді.

Агент португальця Жорже Мендеш вже навіть контактував із керівниками "вершкових". Однак сам очільник "Королівського клубу" повідомив, що нападник не повернеться у мадридський клуб.

Кріштіану не повернеться. Я люблю його, але це не має сенсу,

– сказав Перес.

Категорична позиція

Хоча Флорентіно раніше заявляв, що пишається кар'єрою Роналду, назвавши його гідним спадкоємцем Ді Стефано. Президент впевнений, що Кріштіану з тих футболістів, які одного разу повертаються у Реал. Португалець перейшов з МЮ у клуб з Мадрида у 2009 році. За "Королівський клуб" грав протягом довгих 9 років. Цей період став одним із найбільш успішних у кар'єрі Кріштіану.