Повернення у Мадрид не буде
Керівництво Ювентуса не може продовжувати витрачати шалені гроші на зарплату зіркового футболіста. Зараз португалець отримує у клубі 31 мільйон євро на рік. Тому зміна клубу для Кріштіану Роналду не за горами.
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З'явилась інформація, що футболіст мав розмову з президентом Реала Флорентіно Пересом на базі Ювентуса. Можливо, сторони спілкувались щодо можливого повернення в іспанський гранд. Кріштіану неодноразово заявляв, що сумує за кар'єрою у Мадриді.
Агент португальця Жорже Мендеш вже навіть контактував із керівниками "вершкових". Однак сам очільник "Королівського клубу" повідомив, що нападник не повернеться у мадридський клуб.
Кріштіану не повернеться. Я люблю його, але це не має сенсу,
– сказав Перес.
Категорична позиція
Хоча Флорентіно раніше заявляв, що пишається кар'єрою Роналду, назвавши його гідним спадкоємцем Ді Стефано. Президент впевнений, що Кріштіану з тих футболістів, які одного разу повертаються у Реал. Португалець перейшов з МЮ у клуб з Мадрида у 2009 році. За "Королівський клуб" грав протягом довгих 9 років. Цей період став одним із найбільш успішних у кар'єрі Кріштіану.
- За даними Transfermarkt, контракт форварда з Ювентусом спливає 30 червня 2022 року. У цьому сезоні Роналду вже зіграв у футболці "старої синьйори" 37 матчів, у яких наколотив 32 голи та зробив 4 асисти.
- У Турині зізнались, якщо жодних пропозицій по трансферу футболіста найближчим часом не буде, то Кріштіану покине команду вже влітку 2021 року.
- ПСЖ, Реал та Манчестер Юнайтед не проти бачити Роналду у своєму складі. Однак каменем спотикання може стати висока зарплата одного з найкращих футболістів світу.