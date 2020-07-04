В Киеве состоялись соревнования Strong Games. Они стартовали впервые после карантина в Украине. В столицу съехались атлеты со всей страны и даже успели установить 2 новых национальных рекорда. Один из рекордсменов – Владимир Моисей, который потерял руку несколько лет назад во время ДТП.

Среди участников стронгмены из разных уголков Украины

Владимир Моисей – атлет из Бердянска. В 2019 году во время ДТП он потерял руку. Однако долго в отчаянии не находился: уже на второй день в больнице начал заниматься физическими упражнениями.

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Сейчас он участвует на равных с другими атлетами адаптивной категории.

Владимир Моисей / Фото скриншот из видео

Кроме этого, Моисей помогает детям, пишет автобиографическую книгу и не скрывает, что поставил цель быть примером для других. Мужчина поднял одной рукой 250 килограммов в становой тяге и стал рекордсменом Книги рекордов Украины.

Эта победа поможет многим людям, которые почему-то, возможно, разочаровались в себе. Особенно многим деткам, которые хотят видеть мужской пример. Думаю, для них это будет важно,

– отметил атлет.

"И хочу, чтобы все больше людей могли показывать свои возможности и быть большой частью нашего общества", – подытожил Владимир Моисей.

Моисей потерял руку во время ДТП / Фото скриншот из видео

В дальнейшем Владимир Моисей планирует устанавливать новые рекорды. Все, что для этого нужно, у него есть: поддержка друзей, родных и собственная вера. Когда же состоятся следующие соревнования среди стронгменов – пока неизвестно. Все зависит от преодоления COVID-19 в Украине.

Второй рекордсмен – львовянин

Спортсмен из Львова Роман Грицеляк справился с весом 95 килограммов, что больше на полтора килограмма предыдущего рекорда. Для мужчины это было нелегко, но на этом он не собирается останавливаться – в следующем году хочет осилить 100 килограммов.

Участники боролись за первенство в 3 категориях:

95 килограммов;

110 килограммов;

более 110 килограммов.

Соревнования должны были состояться еще в апреле, однако в связи с пандемией организаторы перенесли открытие.

"Спасибо департаменту молодежи и спорта за содействие, а также департаменту распоряжений. Просто в авральном режиме мы получили все разрешения, но и буду благодарить Виталия Владимировича – он вчера подписал, и мы все организовали", – рассказал президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок.