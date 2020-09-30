Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко не сможет сыграть против Франции, Германии и Испании из-за травмы.

У хавбека сборной Украины травма приводящей мышцы. Об этом сообщает шеф-продюсер каналов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько в фейсбуке.

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Игрок прошел детальное медицинское обследование в "Манчестер Сити" с использованием МРТ. Оно показало, что Зинченко пропустит минимум три недели.

Что известно о травме Зинченко

Зинченко пропустил матч английской Премьер-лиги, в котором его "Манчестер Сити" победил "Вулверхэмптон" (3:1).

Официальный сайт "горожан" сообщил, что это произошло из-за повреждения мышц, которое Зинченко получил на одной из тренировок.

Кадровые проблемы сборной Украины

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка 23 сентября получил повреждение в перенесенном матче 2-го тура УПЛ против "Руха". На 26-й минуте Коноплянка нанес дальний удар, после чего сел на газон. Врачи наложили ему лед на правое бедро. После этого 30-летний футболист покинул поле, вместо него вышел Марлос.

23 сентября в матче плей-офф Лиги чемпионов травмировался нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Футболист бельгийского "Гента" получил травму в матче против киевского "Динамо". Яремчук покинул поле на 22-й минуте, ведь не смог продолжить игру. Какая травма у Яремчука – пока не известно.

Футболист "Динамо" Александр Тимчик не поможет украинской сборной в октябре. Защитник, дебютировавший в составе сборной Украины в матче против Швейцарии, пропустит около месяца. Тимчик травмировался 11 сентября в матче чемпионата Украины против "Десны".

Календарь матчей сборной Украины в 2020 году