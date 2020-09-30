Потеря для сборной Украины: Зинченко пропустит октябрьские матчи – известна причина
Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко не сможет сыграть против Франции, Германии и Испании из-за травмы.
У хавбека сборной Украины травма приводящей мышцы. Об этом сообщает шеф-продюсер каналов "Футбол 1/2/3" Иван Гресько в фейсбуке.
Смотрите также Ключевой футболист сборной Украины восстановился от травмы
Игрок прошел детальное медицинское обследование в "Манчестер Сити" с использованием МРТ. Оно показало, что Зинченко пропустит минимум три недели.
Что известно о травме Зинченко
Зинченко пропустил матч английской Премьер-лиги, в котором его "Манчестер Сити" победил "Вулверхэмптон" (3:1).
Официальный сайт "горожан" сообщил, что это произошло из-за повреждения мышц, которое Зинченко получил на одной из тренировок.
Кадровые проблемы сборной Украины
Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка 23 сентября получил повреждение в перенесенном матче 2-го тура УПЛ против "Руха". На 26-й минуте Коноплянка нанес дальний удар, после чего сел на газон. Врачи наложили ему лед на правое бедро. После этого 30-летний футболист покинул поле, вместо него вышел Марлос.
23 сентября в матче плей-офф Лиги чемпионов травмировался нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Футболист бельгийского "Гента" получил травму в матче против киевского "Динамо". Яремчук покинул поле на 22-й минуте, ведь не смог продолжить игру. Какая травма у Яремчука – пока не известно.
Футболист "Динамо" Александр Тимчик не поможет украинской сборной в октябре. Защитник, дебютировавший в составе сборной Украины в матче против Швейцарии, пропустит около месяца. Тимчик травмировался 11 сентября в матче чемпионата Украины против "Десны".
Календарь матчей сборной Украины в 2020 году
- Франция – Украина. 7 октября 2020 года. Сен-Дени, "Стад де Франс".
- Украина – Германия. 10 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Украина – Испания. 13 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Польша – Украина. 11 ноября. Хожув, "Силезский стадион"
- Германия – Украина. 14 ноября. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцария – Украина. 17 ноября 2020 года. Люцерн, "Свисспорарена".