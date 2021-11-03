Можно подумать, что в диспансере сейчас происходит реконструкция, ведь на видео видны новые окна и двери. Но по словам спортсменки, с прошлого года здесь ничего не изменилось.

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Шинкаренко показала ободранные стены и дыры в потолке, где можно увидеть деревянные перекрытия. Да и обустройство кабинетов на снимках язык не повернется назвать комфортным.

"Мы проходили здесь плановый осмотр в прошлом году. Нам говорили, что сделают ремонт и все будет хорошо. Но, как видите, через год там ничего не изменилось. Здесь проходят обследование все харьковские спортсмены. И мы в частности, поскольку команда сборной по синхронному плаванию базируется в Харькове", – цитирует Алину ua.tribuna.com.



Харковский физкультурный диспансер / Фото instagram.com/shynkarenko_alya