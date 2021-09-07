В общем паралимпийская сборная Украины завоевала 98 медалей. И наибольшее количество – 43 награды – принесли именно пловцы.

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Крипак вернулся из Токио с медалями и мировыми рекордами

26-летний Максим Крипак вернулся с соревнований с семью медалями и двумя мировыми рекордами. Харьковчанин стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2021 в Токио.

Паралимпиец отметил, что на соревнованиях сделал все возможное. Этому предшествовали усиленные тренировки, и ни карантин, ни временные ограничения, не стали помехой.

Когда нам сказали, что Паралимпиада переносится на год, конечно, были расстроены. Ведь, откровенно говоря, мы в тот период уже были готовы к старту,

– вспомнил Крипак.

По его словам, паралимпийцы сразу понимали, что будет непросто. Ведь нужно было удержать форму. К тому же были закрыты все комплексы, а нужно было где-то тренироваться. Поэтому спортсмены ездили к тренеру и занимались на свежем воздухе.

Максим одерживал победу за победой. Но пока не завершились соревнования, даже не созванивался с родными, чтобы быть максимально сконцентрированным.

"Я такой чувствительный, эмоциональный человек, как и мои родители. И уже когда был последний старт, после последнего выступления, мы созвонились и дали волю эмоциям", – рассказал мультимедалист Паралимпиады.



Мультимедалист Паралимпиады-2020 Максим Крипак / Скриншот с видео 24 канала

Родители Максима подчеркнули, что такой результат благодаря его невероятному трудолюбию. Мама рекордсмена сравнила его с пчелкой, которая постоянно трудится. "У меня была дрожь по телу каждый раз, когда звучал гимн в его честь", – отметил отец спортсмена.

Пловец Веракса завоевал 3 медали на Паралимпиаде-2020

Украинские пловцы в Токио вызвали фурор – взяли 43 награды, почти половину из всех медалей. 3 из них получил еще один харьковский спортсмен Максим Веракса.

"Первая медаль бронзовая – 50 метров вольным стилем. Я 2 сотые выиграл в 4, 5 и места. Это мгновение! Это не 2 десятых", – вспомнил он.

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Обоих харьковских спортсменов тренирует Василий Кеке. Он вспомнил, как каждый вечер в Токио устраивал разбор заплывов своих подопечных.

С одним я работаю уже 30 лет. С Максимом начали с 2015 года. Постепенно они ставили перед собой задачи и стремились их осуществить,

– отметил тренер.



Медалисты Паралимпиады с тренером Василием Кеке / Скриншот с видео 24 канала

Впереди у спортсменов 2 месяца отдыха, ведь тренировки и Паралимпиада забрали немало сил. А дальше - снова к тренировкам. Атлеты будут готовиться к очередным соревнованиям и Паралимпийским играм-2024 в Париже.