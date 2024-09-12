После победы над Тайсоном Фьюри, Александр Усик отказался от титула IBF. 21 сентября за него будут драться Энтони Джошуа и Даниэль Дюбуа.

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Посетит ли Усик бой Джошуа – Дюбуа

Александр Красюк подтвердил, что украинский боксер будет присутствовать на арене "Уэмбли" во время поединка Эй-Джея и Даниэля Дюбуа. Ранее об этом также сообщал менеджер Усика Эгис Климас.

Украинец посетит бой несмотря на то, что недавно объявил о начале тренировочного лагеря в рамках подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри.

Справка. Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа являются бывшими соперниками Александра Усика. Обоих он побеждал.

Отметим, что ранее украинец не исключил проведения третьего поединка с Эй-Джеем в случае его победы над Дюбуа.