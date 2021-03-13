Раптово помер вихованець донецького Шахтаря Ростислав Багдасаров. На момент смерті футболісту було всього 27 років.

Причина смерті Багдасарова

За інформацією "Профутбол Digital", швидше за все, причиною смерті футболіста стали проблеми з серцем.

До слова 17-річний футболіст Люк Беннетт загинув внаслідок удару струмом

Повідомляється, що через проблеми зі здоров'ям Багдасаров завершив професійну кар'єру футболіста у 2017 році. Тоді футболісту було 24 роки.

Що відомо про Багдасарова