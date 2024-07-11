В Бразилии полицейский на футбольном поле выстрелил в игрока: шокирующее видео
Источник:Globo
В среду, 10 июля, состоялся поединок чемпионата Гайаны между Гремио Анаполис и Сентро Оэстес. Он закончился огромным скандалом.
Гости одержали победу со счетом 2:1. Уже после финального свистка произошла стычка из-за недовольства хозяев судейством во время матча.
Читайте также Лидер Ливерпуля полез в массовую драку фанатов и получил по голове: зашкварное видео с Копа Америка
Акт насилия, который шокирует
Игроки Гремио Анаполис сначала набросились на арбитра с претензиями. После этого произошла драка с командой соперника.
Чтобы успокоить напряжение в матче один из полицейских действовал очень жестоко. Он решил, что лучший способ урегулировать ситуацию – подстрелить одного из игроков.
Он выстрелил в ногу вратаря хозяев Рамона Соузы, который на тот момент не совершал никакой агрессии. У футболиста сразу появилась кровь и ему пришлось оперативно оказывать медицинскую помощь на стадионе.
Смотрите видео с выстрелом полицейского в футболиста
Отмечается, что жизни вратаря ничего не угрожает, однако из-за травмы он может пропустить несколько матчей команды.
Ранение бразильского вратаря после выстрела / Фото Vinícius Canuto
Сообщается, что Гремио Анаполис раскритиковал инцидент, назвав его "преступным актом" и пообещал обеспечить наказание виновного офицера. Сейчас осуществляются следственные действия.