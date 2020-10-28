В Харькове в ночь на 28 октября произошла авария с участием футболиста местного клуба "Металлист 1925" Дмитрия Кравченко. Футболист, вероятно, был пьян. Теперь его ожидает суровое наказание.

Авария с участием футболиста Кравченко произошла на пересечении улиц Льва Ландау и улицы Танкопия.

Детали: В Харькове пьяный футболист "Металлиста" Дмитрий Кравченко разбил четыре автомобиля

Сначала сообщалось, что в результате ДТП были повреждены четыре автомобиля. Однако в комментарии "ГородХ" в полиции заявили, что их только три. Это Audi, за рулем которого и находился Кравченко, микроавтобус "ГАЗель", в который и влетел футболист на своем авто. А также BMW, на которую отбросило "ГАЗель". Пострадавших в результате аварии не было.

Местные СМИ опубликовали видео, на котором Кравченко проходит тест на содержание алкоголя в крови. Алкотестер показал 1,85 промилле. Это в девять раз больше, чем допустимая норма 0,2 промилле.

Что грозит Кравченко за эту аварию

По данным издания "ГородХ" на Кравченко составлен админпротокол сразу по двум статьям – ст. 124 (нарушение правил дорожного движения) и 130 (езда в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП. Наказание по первой статье – штраф в 20 необлагаемых минимумов (340 гривен) или лишение права управлять автомобилем от 6 месяцев до одного года. По второй статье ему грозит значительно более серьезное наказание – штраф в 1000 необлагаемых минимумов (17 тысяч гривен) и лишение водительского удостоверения на срок от одного до трех лет.

Как в "Металлист 1925" отреагировали на эту аварию

На официальном сайте клуба было размещено официальное заявление по этому поводу. Там подтвердили, что их игрок попал в аварию. Хотя и решили несколько уменьшить вину Кравченко.

"Находясь за рулем собственного транспортного средства, Кравченко не выбрал безопасный скоростной режим и допустил наезд на защитный строительный забор, который находился непосредственно на проезжей части и не был должным образом освещен", – говорится в заявлении клуба.

Там также указывают, что Кравченко "якобы находился в состоянии алкогольного опьянения". В то же время глава наблюдательного совета "Металлист 1925" Сергей Стороженко в комментарии для Tribuna.com поставил под сомнение результаты алкотестера.

"Нет объективных обстоятельств, которые были бы установлены. Из того, что я увидел на видео – поведение адекватное, по просьбе полиции реагирует правильно, речь не нарушена, двигательная деятельность не нарушена. Если алкоголь в организме в 9 раз превышает норму, то человек на ногах стоять не может. Поэтому у меня есть сомнения", – заявил Стороженко.

Несмотря на это, в "Металлист 1925" инициируют внутреннее служебное расследование в отношении вышеупомянутого события. Также в клубе пообещали, что к Дмитрию Кравченко будут применены соответствующие штрафные санкции, которые прописаны в контрактной сделке.