Первый вице-президент ФШУ сыграл в футбол с российским главой ФИДЕ: позорные фото
Источник:Chess Olympiad 2024
Первый вице-президент Федерации шахмат Украины, Юрий Гнип, сыграл на футбольном турнире на Всемирной шахматной Олимпиаде. Вместе с ним участие в соревновании принял россиянин Аркадий Дворкович.
С 10 сентября в Будапеште проходит Всемирная шахматная Олимпиада. Она продлится до 23 сентября.
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Зашквар от представителя ФШУ
В рамках выходного дня Всемирной шахматной Олимпиады состоялся футбольный турнир, на котором первого вице-президента ФШУ, Юрия Гнипа, заметили за совместной игрой с президентом ФИДЕ, россиянином Аркадием Дворковичем.
Гнип играет с Дворковичем / Фото с сайта Flickr
Справка. Аркадий Дворкович возглавил ФИДЕ в 2018 году. В июне 2024 года он заявил, что оккупированные украинские территории являются новыми территориями России.
Отметим, что в 2023 году Юрий Гнип также участвовал в футбольном матче с россиянином Дворковичем во время турнира в Баку.