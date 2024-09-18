Первый вице-президент ФШУ сыграл в футбол с российским главой ФИДЕ: позорные фото

Первый вице-президент Федерации шахмат Украины, Юрий Гнип, сыграл на футбольном турнире на Всемирной шахматной Олимпиаде. Вместе с ним участие в соревновании принял россиянин Аркадий Дворкович.

С 10 сентября в Будапеште проходит Всемирная шахматная Олимпиада. Она продлится до 23 сентября.

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Зашквар от представителя ФШУ

В рамках выходного дня Всемирной шахматной Олимпиады состоялся футбольный турнир, на котором первого вице-президента ФШУ, Юрия Гнипа, заметили за совместной игрой с президентом ФИДЕ, россиянином Аркадием Дворковичем.

Гнип играет с Дворковичем / Фото с сайта Flickr

Справка. Аркадий Дворкович возглавил ФИДЕ в 2018 году. В июне 2024 года он заявил, что оккупированные украинские территории являются новыми территориями России.

Отметим, что в 2023 году Юрий Гнип также участвовал в футбольном матче с россиянином Дворковичем во время турнира в Баку.