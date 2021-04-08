Відкритий чемпіонат Франції з тенісу розпочнеться на тиждень пізніше, аніж було заплановано. Фінал змагання відбудеться 13 червня.

Організатори Ролан Гаррос у співпраці з місцевою владою вирішили на тиждень пізніше провести турнір. Відтак матчі кваліфікації відбудеться з 24 до 28 травня, а основна сітка стартує 30 травня. Фінал запланований на 13 червня. До цього матчі основної сітки мали тривати з 23 травня до 6 червня.

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Рішення про перенесення старту турніру організатори пояснили ситуацією з пандемією коронавірусу. Адже у Франції поступово відновлюють роботу культурні та спортивні заходи після карантину. І організатори Ролан Гаррос вирішили відтермінувати старт, щоб мати змогу запросити більше глядачів на матчі. Відтак – збільшити прибутки.

Однак не всі з ентузіазмом сприйняли таке рішення. Адже через два тижні після фіналу, 28 червня, стартує інший турнір Grand Slam – Вімблдон.

Окрім того, через перенесення дат Ролан Гаррос, можуть скасувати проведення трьох турнірів – в Штутгарті, Гертогенбосі та Ноттінгемі. Вони повинні були стартувати 7 червня. В такому випадку Федерація тенісу Франції буде змушена виплатити компенсацію їх організаторам.