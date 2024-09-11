Полиция предотвратила три теракта во время Олимпиады-2024 в Париже

Глава национальной антитеррористической прокуратуры Франции Оливье Кристен отчитался о мерах безопасности во время Олимпийских игр. Благодаря действиям на опережение правоохранителям удалось ликвидировать угрозы.

Перед началом Олимпиады-2024 были небезосновательные опасения за безопасность спортсменов и болельщиков. Не секрет, что террористические организации всегда рассматривают всемирные спортивные соревнования с целью совершения преступлений.

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Какие объекты выбрали террористы для своих атак

По словам антитеррористического прокурора Оливье Кристена, во время Игр удалось предотвратить три теракта. Первый планировался на заведения барного типа вокруг стадиона "Жоффруа Гишар" в Сент-Этьене.

Другая группа злоумышленников готовили нападение на учреждения или представительства Израиля в Париже.

Справка. Олимпийские игры-2024 в Париже продолжались с 26 июля по 11 августа.

Наконец, в третьем случае жители Жиронды планировали теракт во время Олимпиады. Впрочем, правоохранители арестовали преступников.

Все, кто планировал эти нападения, были арестованы. Это привело к выдвижению пяти обвинений, в том числе одному несовершеннолетнему,

– заявил Кристен.

Прокурор отметил, что все задержанные сейчас находятся под стражей.

Беспрецедентные меры безопасности