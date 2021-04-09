У першій чверті команди видали однакову гру та завершили її бойовою нічиєю 38:38. Далі у зустрічі перевагою володіли виключно гості.

Оце так Поклав у стилі ММА: масова бійка у матчі НБА – відео

Оклахома – Клівленд 102:129 (38:38, 23:27 14:28, 27:36)

Свій час у футболці Оклахоми отримав атакувальний захисник Святослав Михайлюк. Українець зіграв 26 хвилин 37 секунд. За цей час баскетболіст набрав 10 очок, зробив 4 підбирання та 2 передачі. Також запам'ятався 4 персональними фолами, 1 втратою м'яча та такою ж кількістю перехоплень.

Така гра Михайлюка не дозволила його команді уникнути 32-ї поразки у цьому сезоні НБА. В активі Оклахоми 20 перемог та 13 місце серед 15 клубів Західної конференції.

У попередньому матчі проти Шарлотт, який також завершився поразкою Оклахоми, Святослав закинув 12 пунктів. Після цього поєдинку Михайлюк став п'ятим баскетболістом з України у НБА, який набрав 1000 очок.

Серед українських легіонерів таке досягнення підкорювалось Віталію Потапенко (3995), Олексію Леню (3985), Станіславу Медведенко (1390) та Олександру Волкову (1019).

Для Михайлюка цей сезон є третім у кар'єрі у НБА. Він взяв участь у 145 зустрічах, у яких набирав у середньому за гру 6,9 очка.

Наступний матч Оклахома проведе 11 квітня проти Філадельфії.

Оклахома – Клівленд відеоогляд