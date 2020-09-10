Один матч – полмиллиона гривен: "Карпаты" потратили фантастическую сумму на стадион "Украина"
Львовские "Карпаты" опубликовали годовую смету на содержание стадиона "Украина", общая сумма которого составила 5,5 миллиона гривен.
Львовский клуб опубликовал все статьи расходов на официальном сайте.
К слову: ПФК "Львов" может проводить матчи в Тернополе из-за спора с "Карпатами" по стадиону
Смета выглядит так:
- Электроэнергия (и обогрев поля) – 2,225 млн гривен
- Зарплата обслуживающего персонала – 1,384 млн гривен
- Уход за газоном – 1,207 млн гривен
- Водоснабжение – 597 тысяч гривен
- Вывоз мусора – 66 тысяч гривен
При условии проведения на "Украине" в течение сезона 13 матчей, каждый из них обходится "Карпатам" в 421 тысяч гривен. Если представить, что "Украина" будет передана в коммунальную собственность и все три клуба сыграют здесь все свои матчи, каждый из них будет стоить 140 тысяч гривен.
"Добавим, что "Карпаты" назвали "Руху" цену в 135 тысяч гривен за один матч, а "Львову" предложили гибкую систему сотрудничества на весь сезон", – говорится в заявлении клуба.
"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно
"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Сейчас "Карпаты" хотят начать сезон 2020/21 в Первой лиге.
По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения:
- зачислить "Карпатам" два технических поражения, а "Мариуполю" – две победы;
- исключить ФК "Карпаты" (Львов) из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины;
- зачислить "Карпатам" в матчах осталось сыграть после повторной неявки, технические поражения, а командам-соперницам – технические победы.
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Один матч – полмиллиона гривен: "Карпаты" потратили фантастическую сумму на стадион "Украина"сегодня , 20:46
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