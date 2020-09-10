Львовские "Карпаты" опубликовали годовую смету на содержание стадиона "Украина", общая сумма которого составила 5,5 миллиона гривен.

Львовский клуб опубликовал все статьи расходов на официальном сайте.

К слову: ПФК "Львов" может проводить матчи в Тернополе из-за спора с "Карпатами" по стадиону

Смета выглядит так:

Электроэнергия (и обогрев поля) – 2,225 млн гривен

Зарплата обслуживающего персонала – 1,384 млн гривен

Уход за газоном – 1,207 млн гривен

Водоснабжение – 597 тысяч гривен

Вывоз мусора – 66 тысяч гривен

При условии проведения на "Украине" в течение сезона 13 матчей, каждый из них обходится "Карпатам" в 421 тысяч гривен. Если представить, что "Украина" будет передана в коммунальную собственность и все три клуба сыграют здесь все свои матчи, каждый из них будет стоить 140 тысяч гривен.

"Добавим, что "Карпаты" назвали "Руху" цену в 135 тысяч гривен за один матч, а "Львову" предложили гибкую систему сотрудничества на весь сезон", – говорится в заявлении клуба.

"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно

"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Сейчас "Карпаты" хотят начать сезон 2020/21 в Первой лиге.

По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения: