Одесские медики устанавливают, что могло привести к смерти участницы ультрамарафона Odessa Ultra-Trial Kuyalnik Екатерины Катющевой, которая сошла с дистанции в результате "солнечного удара" на последнем этапе гонки.

Что говорят врачи

Врачи не исключают, что сопутствующей причиной теплового удара члена сборной Украины по 24-часовому бегу, которая длительное время находилась на жаре, могло стать также заболевание сосудов. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Одесской областной государственной администрации Дениса Соколова.

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Катя шла первой на 67-километровой дистанции забега вокруг Куяльника, который стартовал в субботу в Красноселке. Но примерно за 10 километров до финиша, получив "солнечный удар" в жаркой пустынной местности, потеряла сознание и сошла с дистанции. К сожалению, в этот момент никого рядом с ней не оказалось. Волонтеры нашли ее только вечером, в больнице Кате диагностировали "инсульт", который стал причиной смерти. Вместе с тем, медики предполагают, что спортсменка могла страдать заболеванием сосудов,

– сказал Соколов.

По его словам, врачи сделали все возможное для спасения жизни Катющевой.

Возникают вопросы и к организаторам марафона, которые не обеспечили надежное медицинское сопровождение участникам гонки, в результате чего ведущая 30-летняя спортменка не смогла получить своевременную медицинскую помощь.

Однако ответственная за связь с общественностью "Экологического марафона Ультра-Трейл Куяльник Одесса", организованного гражданской инициативной группой любителей и ветеранов спорта, Екатерина Дегтярь отказалась прокомментировать ситуацию. А ответственная за организацию Ирина Дашкова заявила, что "участников забега сопровождали представители Красного Креста". Однако не смогла ответить, почему лидера гонки Катющеву пришлось искать в течение восьми часов.

Комментарий полиции

Полиция Одесской области возмущена действиями областной клинической больницы, куда была доставлена и где умерла Екатерина Катющева. Как сообщили ТСН в отделе коммуникаций областной полиции, о смерти девушки они узнали из СМИ.

"Больница даже не сообщила в полицию о смерти, узнали о факте смерти из СМИ. Сейчас полиция района Одессы, где расположена больница, выясняет все обстоятельства. По факту смерти будет открыто производство, но по какой квалификации – говорить пока рано", – объяснили в полиции.

Исчезновение Екатерины Катющевой: что известно

В марафоне Odessa Ultra-Trial Kuyalnik принимают участие более 100 спортсменов со всей Украины. 33-летняя Катющева – уроженка Одесской области, бежала дистанцию около 70 км.

На участке трассы между финишем и деревней Ильинка, когда до окончания пути оставалось около 20 км, женщина исчезла и перестала выходить на связь. Другие участники марафона отметили, что это сложный участок, поскольку здесь затруднен воздухообмен, и в то же время – очень жарко.

Екатерину Катющеву искали участники соревнований, волонтеры с полицией и кинологи с собаками. В итоге девушку нашли через 8 часов после исчезновения. Выяснилось, что она сперва получила тепловой удар, а затем, когда стемнело, – переохлаждение. После госпитализации врачи отмечали, что ее жизни ничего не угрожает.

Уже вечером, 14 июня, стало известно, что Катющева умерла в больнице. Причиной смерти стал инсульт.