В Одессе из ружья был ранен бывший арбитр УПЛ: он в реанимации

Бывший арбитр УПЛ Андрей Лысаковский был ранен из огнестрельного оружия. Причины применения ружья не указаны.

Подстрелил сосед

По информации источника, бывший судья пришел к своей матери и был подстрелен из ружья неадекватным соседом. Лисаковского уже прооперировали, и сейчас он находится в коме.

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"Известный футболист, тренер и судья Андрей Лысаковский в критическом состоянии. Пришел к матери и был подстрелен из ружья неадекватным соседом. Срочно нужна кровь II ( + ) на Слободку для Лысаковского Андрея Анатольевича", – написал журналист Непогодин.

Товарищ Лисаковского Сергей Тищенко сообщает, что тот находится в коме в очень тяжелом состоянии. У него изъята селезенка, проведена операция на сердце, плевральной полости, легком и кишечнике.