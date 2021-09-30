Подстрелил сосед
По информации источника, бывший судья пришел к своей матери и был подстрелен из ружья неадекватным соседом. Лисаковского уже прооперировали, и сейчас он находится в коме.
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"Известный футболист, тренер и судья Андрей Лысаковский в критическом состоянии. Пришел к матери и был подстрелен из ружья неадекватным соседом. Срочно нужна кровь II ( + ) на Слободку для Лысаковского Андрея Анатольевича", – написал журналист Непогодин.
Товарищ Лисаковского Сергей Тищенко сообщает, что тот находится в коме в очень тяжелом состоянии. У него изъята селезенка, проведена операция на сердце, плевральной полости, легком и кишечнике.
- Отметим, что на профессиональном уровне Лисаковский сыграл три матча за Николаев, но в основном выступал за любительские клубы. Кроме того, он отсудил один матч УПЛ в качестве арбитра в поле.