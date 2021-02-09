Во время Супербоула LV на поле выбежал один из болельщиков. Его почти сразу же задержали охранники. А уже после матча оказалось, что этот человек сорвал большой куш у букмекеров.

7 февраля в США состоялся главный матч в американском футболе – Тампа-Бэй Бакканирс играла против Канзас-Сити Чифс. Игра закончилась победой первых, а лидер команды Том Брэди выиграл свой седьмой титул. Столько нет ни у одного клуба по американскому футболу.

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И матч отметился не только этим. Во время игры на поле выбежал один из зрителей. Он был в шортах и ​​розовом купальнике. Этим человеком оказался Юри Андраде, и на купальнике была реклама сайта для взрослых. Заплатил ему за такой поступок владелец этого же сайта.

Таким образом он почти повторил то, что в 2019 году сделала модель Кинси Волански. Тогда она выбежала купальнике на поле в финале Лиги чемпионов. И тогда это тоже была реклама этого же сайта для взрослых.

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Андраде был арестован и обвинен в незаконном проникновении. Но уже в понедельник, 8 февраля, он вышел под залог в 500 долларов и заплатил штраф в размере 1000 долларов.

И как оказалось, такой штраф не слишком ударил по карману Юри Андраде. Ведь до этого он поставил 50 тысяч долларов на то, что во время финалуного матча НФЛ кто-нибудь выбежит на поле. Его выигрыш составил 374 тысяч долларов.