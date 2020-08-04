Незрячего спортсмена Руслана Рубеля не пустили в бассейн спорткомплекса "Олимпийский стиль" при Национальном университете физического воспитания и спорта Украины.

Об этом мужчина сообщил на своей странице в Facebook.

Смотрите также: Журналист опубликовал данные о высоченных зарплатах футбольных чиновников в Украине: суммы

Рассказал бы вам здесь об их бассейне, но вот только меня туда вчера не пустили. Сказали, что слепому в бассейн нельзя. Далее телефон директора – Виктора Петровича. Он сказал, что никто в бассейн меня не пустит, потому что это объект повышенной опасности.

"Чем регламентируются такие правила объяснить не смог. О Конституции видимо там никто не слышал или умышленно и злостно нарушают основополагающий закон – прямо дискриминируют и считают, что это правильно", – написал Рубель.

По словам спортсмена, он 4 года посещал различные бассейны (при НТУ, "Юность", ЦСКА, "Купава") и подобных проблем нигде не возникало.

"Знаете, быть слепым – это всегда и везде опасно, на улицах тоже машины, бордюры, ступени, люди. Поэтому, руководствуясь призмой мышления директора бассейна "Олимпик стайл", получается, что мне вообще нужно из дома не выходить", – подытожил Рубель .