Расследование о возможных десяти эпизодах изнасилования или сексуальных домогательств началось еще в августе 2021 года. Но 14 июля с экс-футболиста Манчестер Сити и сборной Франции сняли все обвинения, что позволило защитнику продолжить свою спортивную карьеру.

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Дело, детали которого должны увидеть люди

Королевский суд Честера признал невиновность Менди по делу об изнасиловании. После этого футболист, контракт которого истек с Манчестер Сити, перебрался в родную страну. Он будет играть за Лорьян, который в сезоне 2022/2023 занял десятое место в Лиге 1.

Теперь же стало известно, что рассматривается возможность съемки документального фильма об истории дела Бенжамена Мэнди. Там хотят рассказать обо всех деталях его борьбы, где француз смог доказать свою невиновность.

Напомним. Манчестер Сити потратил в 2017 году на трансфер Бенджамена Менди 52 миллиона фунтов. Он был соперником по позиции украинца Александра Зинченко, когда еще выступал за "горожан". Всего провел за клуб 75 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 14 ассистов.