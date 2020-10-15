Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победный результат сборной Украины над Испанией в Лиге Наций. Владелец считает, что часть этого успеха принадлежит главному наставник киевлян Мирчи Луческу.

Игорь Суркис прокомментировал игру сборной Украины для YouTube-канала киевского "Динамо". В матче против Испании участие приняли 10 футболистов киевлян.

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Заслуга Луческу

По мнению президента, неизвестно, какими были бы результаты в матчах против Франции и Германии, если бы Андрей Шевченко мог рассчитывать на всех ключевых футболистов.

"Но эти ребята, когда вышли, когда пели гимн, я по глазам понял, что это будет бой не на жизнь, а на смерть. На поле было 11 гладиаторов и главный тренер, который сумел зарядить духом. Молодцы, победили впервые в истории, замечательная игра. Мы не можем владеть мячом с испанцами, но все было организовано компактно", – сказал Суркис.

По словам Суркиса, сборная Украины дала достойный бой чемпиону Европы 2012 года и доказала, что украинские футболисты могут играть на равных с ведущими сборными мира. Этот матч можно взять и для клубных матчей в еврокубковых поединках. Суркис сказал, что "динамовцам" нужно выходить на футбольное поле против "Ювентуса" или "Барселоны", не бояться соперника, а просто выполнять установку на игру от главного тренера.

Суркис подчеркнул, что два месяца назад никто не мог представить, что 18-летний Забарный будет играть в основе сборной, Миколенко будет играть в центре защиты, а не на левом фланге обороны, Караваев будет играть слева, а не справа.

За это нужно сказать спасибо Луческу. Бущан, то что он творил такие вещи, надеюсь, так и будет продолжать. Ребята должны понимать, что против них играют такие же люди, ну и желательно, чтобы удача была на нашей стороне,

– подытожил Игорь Суркис.

Под руководством Луческу "Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ и уже вышло в групповой раунд Лиги чемпионов.