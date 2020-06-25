Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил о снятии ограничений, касающихся использования НСК "Олимпийский". С 28 июня впервые в Украине стадион откроют для всех желающих.

Стадион станет доступным и бесплатным для посещения, там будут отдельные площадки для каждого вида спорта, а также программа занятий по различным видам спорта. Об этом на брифинге сказали директор НСК Виктор Анисимов и Вадим Гутцайт – министр спорта, пишет 24 канал.

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С 28 июня мы открываем НСК "Олимпийский" для всех. Здесь будут площадки для всех желающих, чтобы все могли попробовать себя в спорте. Здесь можно бегать по кругу, заниматься. Это государственный объект и он должен быть доступен для людей. Да, чемпионами становятся не все, но для нас главное – здоровая нация,

– заявил Гутцайт.

Что будет доступно на НСК "Олимпийский"

Сейчас идет подготовка: устанавливаются площадки, воркаут, теннисные столы, будут отдельные волейбольная и баскетбольная площадки. Руководители обещают, что программа будет интересной и доступной для различных слоев населения: