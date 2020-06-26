В четверг, 25 июня, случилось немало важных событий в мире спорта. О самых главных читайте в обзоре Спорт24.

Финал Кубка Украины переносят со Львова

Финал Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020 снова переносят. Поединок, который должен пройти 8 июля, не состоится во Львове, как планировалось.

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Финальный матч Кубка Украины "Динамо" Киев – "Ворскла" Полтава состоится в Харькове. Судьбу места проведения финала будут решать 26 июня. Об этом сообщает 24 канал.

Кто сыграет в финале

Первым в финал пробилось киевское "Динамо". На пути к решающей игре киевляне победили "Шахтер", "Александрию" и "Минай".

Место в финале 24 июня забронировала и "Ворскла", для которой это только второй выход в решающую игру Кубка Украины. На пути к финалу полтавчане победили "Колос", "Десну" и "Мариуполь".

Алексей Лень заразился COVID-19

Украинский центровой "Сакраменто Кингз" Алексей Лень сдал положительный тест на коронавирус. Украинец прошел тестирование во вторник и рассказал о состоянии своего здоровья.

В феврале украинец Лень перешел в "Сакраменто", куда его обменяли "Атланта Хокс". За "Кингз" он сыграл в девяти матчах, в среднем набирая 6,6 очка и делая 7,1 подборов за встречу.

Российского друга Усика и Ломаченко поймали на допинге

Вторая допинг-проба российского чемпиона боксера Александра Беспутина оказалась тоже положительной. Ранее в его организме обнаружили лигандрол.

Боксер является другом ведущих украинских боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика. Его скорее всего лишат чемпионского пояса.

В ноябре 2019 года Беспутин выиграл чемпионское звание по версии WBA в бою против земляка Раджаба Бутаева. Но сразу после поединка в крови нового чемпиона было обнаружено запрещенное вещество под названием лигандрол. Ожидается, что исход боя между Беспутиным и Раджабовым будет аннулирован.

В Харькове иностранец умер во время футбола

В Харькове во время футбола умер иностранец. Инцидент произошел 24 июня на одном из мини-футбольных полей стадиона "Металлист".

К слову Умер экс-тренер "Карпат" Юрий Дячук-Ставицкий: причина смерти

Как заявили в полиции, 29-летнему гражданину Ирака стало плохо во время игры в футбол. Тело умершего было направлено в морг.

Очевидец Евгений рассказал об инциденте во время игры. По его словам, парень во время бега упал и больше не смог встать. Он добавил, что врачи скорой помощи долго пытались его спасти.