У Німеччині скасували футбольні матчі через сильні снігопади: фото
На Німеччину насунулася негода. Північні регіони країни засипало снігом. Через це довелося перенести декілька футбольних матчів.
Источник:сайт Армінії
Одним з матчів, який скасували, стала гра між Армінією та Вердером у Бундеслізі. Поле стадіону у Білефельді було непридатне до гри. Його засипало снігом.
Водночас В Україні рятувальники розгорнули понад 4 тисячі пунктів обігріву: фото
І як не намагалися його розчистити, сніг знову все засипав.
Тож футбольне керівництво прийняло рішення перенести цей матч. Нової дати гри Армінія – Вердер поки немає.
Ще один матч в Німеччині, який перенесли, це гра другої Бундесліги Падерборн – Гайденгайм.
Негода у Німеччині: коротко
У низці земель Німеччини випала велика кількість снігу у ніч на неділю, 7 лютого. Засніженими виявилися частини земель Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія-Ангальт і Тюрінгія. Разом з рясними снігопадами, місцями також спостерігалась ожеледиця.
Місцями товща сніжного покрову становитиме від 15 до 40 сантиметрів, а снігові замети можуть бути вище одного метра.
У низці міст землі Північний Рейн-Вестфалія скасовано рух потягів, а також громадського транспорту, зокрема трамваїв через закрижанілі лінії електропередачі. Ускладнено й автомобільний рух на окремих автомагістралях.
Так само скасовано рух потягів на низці ділянок у Нижній Саксонії. Рух потягів далекого прямування між Гамбургом і Кілем, Гамбургом і Любеком, а також сполученням Гамбург – Вестерланд теж скасовано.
Поделиться новостью
-
Приедет ли Илон Маск в Украину и полетит ли украинец на Луну: интересные ставки от букмекеров2 февраля , 12:05
-
Вратарь получил удар шипами в лицо и не смог продолжить игру: видео шокирующего момента (18+)1 февраля , 18:28
-
Это все бред: Селезнев впервые прокомментировал скандальное отчисление из Колоса1 февраля , 19:13