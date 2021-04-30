Сіетл Кракен став 32-ю командою в НХЛ. І буде виступати у Тихоокеанському дивізіоні Західної конференції.

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Для того, щоб отримати місце в НХЛ, власники клубу були змушені здійснити внесок у розмірі 650 мільйонів доларів.

Про створення команди Сіетл Кракен стало відомо ще в грудні 2018 року. Тоді керівництво ліги погодило розширення. Но місце в НХЛ, окрім команди з Сіетлу, претендували клуби з Х'юстона та Квебеку.

Сіетл Кракен розпочне виступи з сезону 2021/2022.Поки команда може проводити обміни перед драфтом розширення, який призначений на 21 липня, і підписувати контракти з вільними агентами.

Останній раз новий клуб в НХЛ з'явився у сезоні 2017/2018. Тоді новачком став Вегас Голден Найтс. У свій дебютний сезон вони стали переможцями дивізіону. Але у фіналі Кубка Стенлі поступилися Вашингтон Кепіталз.