У суботу, 13 березня, непереможний український боксер Віктор Вихрист провів бій проти Вілмера Васкеса. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув 28-річний українець.

Перемога Вихриста

Український супертяж Віктор Вихрист здобув свою шосту перемогу у Гамбурзі (Німеччина) у головному поєдинку вечора боксу EC Boxpromotion.

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28-річний українець протягом всіх 8 раундів домінував на ринзі та у підсумку здобув логічну звитягу. Відразу усі судді віддали перемогу Вихристу – 80:72. Міцний венесуелець не зумів перервати переможну серію Віктора. Для Вілмера Васкеса ця поразка стала першою на професійному ринзі.

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