Не только Киев и Львов: какие города могут принять чемпионат Европы по баскетболу 2025

Украина подала заявку на проведение чемпионата Европы по баскетболу в 2025 году. Турнир должен состояться в двух городах

Федерация баскетбола Украины определила два города, которые будут претендовать на проведение матчей Евробаскета-2025 – это Киев и Львов. При этом для получения прав на проведение турнира в Украине должны быть построены две современные спортивные арены. Для матчей группового раунда вместимость зала должна быть не менее 10 тысяч мест, а для финального поединка – не менее 15 тысяч.

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Уже позже на презентации начала нового баскетбольного сезона президент ФБУ Михаил Бродский заявил, что эти спортивные арены должны быть построены до 1 декабря 2024 года.

Однако что касается Львова, то его могут заменить и другие города.

"Еще есть Днепр, Одесса и Харьков. Решение будет принимать Президент Украины Владимир Зеленский, а также президент ФИБА. 30 сентября ожидается приезд президента ФИБА для встречи с Зеленским", – рассказал Бродский.

Как будет происходить турнир

Евробаскет-2025 состоится в сентябре 2025 года. Турнир организуют в четырех странах, которые примут матчи группового этапа. И одна из них – позже матчи раунда плей-офф.

Конкурентами Украины за право проведения Евробаскета являются Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия и Россия. При этом Финляндия и Кипр претендуют только на матчи группового этапа, в то время как остальные (Украина в том числе) – на матчи группового этапа и финальную стадию.

Украина в своей истории уже получала право проводить чемпионат Европы по баскетболу. Турнир в Украине должен был быть в 2015 году, но был перенесен из-за нестабильной ситуации с безопасностью в нашей стране после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.