У понеділок, 15 лютого, в онлайн-режимі відбулася урочиста церемонія нагородження "Футбольні зірки України-2020". На ній експерти обрали та вболівальники обрали найкращий гол в Україні у 2020 році.

Переможцем у цій номінації став футболіст Вереса Геннадій Пасіч і його гол у ворота Гірника-Спорту.

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Загалом експертам довелося переглянути сотні голів, які були забиті в УПЛ та ПФЛ, а також збірною України. До фіналу потрапило лише десять з них. Однак у списку двічі представлений Віктор Циганков. Сюди потрапили його гол у футболці Динамо, а також переможний удар у матчі збірної України проти Іспанії.

Згодом була відібрана трійка суперфіналістів на автора найкращого голу року:

Дмитро Хомченовський (Зоря, Луганськ)

Геннадій Пасіч (Верес, Рівне)

Віктор Циганков (збірна України) – пам'ятний гол у ворота Іспанії

Відео голу Пасіча