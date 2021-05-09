Нао Хибино (Япония) – Марта Костюк (Украина) 0:2 (5:7, 3:6)

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Украинка в двух сетах одержала уверенную победу над японкой. Хотя Нао Хибино потрепала нервы Марты в первой партии.

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Ключевым в первом сете стал седьмой гейм, когда Костюк вышла вперед в счете – 3:4. Однако проигранная подача теннисистки из Украины дала сопернице сократить отставание до минимума – 5:6. 18-летняя украинка не растерялась на корте и с двумя брейками в запасе завершила первую партию в свою пользу – 5:7.

В первой партии Костюк совершила 4 двойные ошибки против 3-х у соперницы из Японии. Показатель Марты на первой подаче составил 55%, а отыгранных брейков 71% (5 из 7 возможных).

Уверенная победа

Следующий сет вторая ракетка Украины начала с двух выигранных подряд геймов. Но опять чего-то в игре Марты не хватало, чтобы быстро завершить поединок в свою пользу. Хибино по сценарию первого сета сделала счет 3:4 в пользу нашей теннисистки.

Однако Марта в очередной раз проявила свой характер и в восьмом гейме отыграла брейк на подаче соперницы и оставила розыгрыш за собой. Костюк была в одном шаге от победы 3:5. В следующем гейме украинка отдала первый мяч на своей подаче соперницы, но больше не ошибалась. В итоге – 3:6 победа Костюк.

За матч Костюк совершила аж 7 двойных ошибок, что недопустимо для украинки. Марти лишь однажды удалось подать на вылет. Показатель украинской теннисистки в отыгранных брейках составил 64%. Зато 75% - использованные брейки.

Костюк вышла в основную сетку турнира в Риме. Марта впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира WTA 1000 в столице Италии. Имя ее соперницы станет известно позже.