Мы знали, что за нас болели, – фехтовальщица Бреус рассказала о результате на Паралимпиаде

Украинские паралимпийцы в Токио поражают своими результатами. Старт невероятной серии побед для Украины дала Евгения Бреус.

Фехтовальщица получила бронзу и уже вернулась на родину в Харьков. Из-за ДТП она в детстве потеряла ногу, но не желание жить и побеждать.

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Для Бреус – это вторая Паралимпиада

Фехтует на коляске уже 6 лет. Это вторая Паралимпиада для украинки. После всего одного года в спорте – в 2016 году в Рио у Бреус уже была бронза. В 2021 году вместе с командой фехтовальщиц в шпаге взяли еще и серебро.

Жаль, до золота не хватило немного, но это тоже круто, учитывая, что нас всего 9 человек поехало,

– поделилась Бреус.

Больше всего давались в знаки – перегруженные дни с несколькими часами сна и из-за пандемии отсутствие болельщиков. "Тяжело было из-за отсутствия зрителей, но мы смогли. Сами себе создали зрительскую атмосферу. Мы знали, что украинцы за нас болели. Это дает еще больше уверенности", – рассказала чемпионка.

Парень – самая главная поддержка

Самая главная поддержка ждала дома. Парень двукратной чемпионки следил за всей сборной, а на фехтовании просто затаил дыхание.

"Она для меня в любом случае всегда победительница. Судьба нас свела – это чудо. Было очень радостно, когда они занимали первые места", – заметил парень чемпионки Дмитрий Свинционик.

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Без помощи тренера медалей не было бы

Тренер девушки – Юрий Тридуб. По словам фехтовальщицы, без него 5 медалей в Токио и целой охапки наград с чемпионатов мира у Украины просто не было бы.

К пьедесталу идут, несмотря на недоступность собственного спортивного зала. В здании не так давно поставили лифтовые шахты, а вот сами лифты – нет.

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Как бы тяжело ни было, до следующих соревнований в Париже Бреус ставит себе планку – золото. И уже через 2 месяца снова начнет тренировки.