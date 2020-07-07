Финал Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020 таки состоится без фанатов. Министерство здравоохранения Украины отказало киевскому "Динамо", которое просило открыть несколько секторов.

О том, что футбольные матчи в Украине в дальнейшем будут проходить без болельщиков, во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Эпидемситуация не позволяет открыть стадионы

Степанов заявил, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в Украине не позволяет проводить матчи с болельщиками.

Поэтому Минздрав не может поддержать призыв "Динамо" открыть секторы ОСК "Металлист" в Харькове на финальный матч Кубка Украины.

В начале июля "Динамо" просило выделить определенную квоту билетов на финал. Клуб обещал содействовать в соблюдении всех норм безопасности. 8-го июля в финале "Динамо" сыграет с "Ворсклой".

Степанов также сообщил, что Минздрав постоянно ищет варианты, каким образом можно вернуться к повседневной жизни и открыть стадионы для болельщиков.

В Харьковской области, где состоится финал, по состоянию на 7 июля подтвержден 2 371 случай заражения COVID-19. Уже выздоровели 1 224 человека, 93 – умерли.

Сообщалось, что финальная игра под угрозой срыва. Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций запретила проведение мероприятий с участием более 10 человек.